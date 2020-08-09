В Калуге тело убитого мужчины нашли в реке

Вечером в пятницу, 7 августа, в реке Угра в районе автомобильного моста между поселком Резвань и деревней Угра в Калуге обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает управление Следственного комитета по Калужской области.

- Проплывающее тело мужчины увидел рыбак, который сообщил о находке в правоохранительные органы, - рассказали нам в СК. - В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося и лица, причастного к совершению преступления.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Расследование сейчас продолжается.

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