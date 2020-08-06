В калужском роддоме многодетная мать обокрала соседку по палате

В Калуге вступил в силу приговор в отношении 25-летней женщины. Суд признал её виновной в двух кражах.

В июле 2019 года виновница находилась в перинатальном центре в Анненках. Когда её соседка вышла из палаты, преступница взяла чужой телефон и с помощью мобильного банка перевела себе 16 тысяч рублей. Через два дня она пыталась таким же образом перевести ещё 4 тысячи, но банк отклонил операцию, сообщает 6 августа прокуратура Калужской области.

- Женщина ранее имела судимость за совершение мошеннических действий и краж к наказанию в виде лишения свободы, реальное отбывание которого было отсрочено до достижения ее младшим ребенком 14 -летнего возраста, - отмечают в прокуратуре.

После приговора суда, который отправил калужанку на два года в колонию, она пыталась добиться другого наказания – без лишения свободы. Аргументировала женщина это наличием троих маленьких детей. Однако суд отставил приговор без изменения.

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