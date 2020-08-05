В Калужской области задержали мужчину, убившего пенсионерку в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января 2020 года в доме на улице Чапаева в Людиново убили 83-летнюю женщину. Подозреваемого удалось найти благодаря следам крови, обнаруженным на месте преступления, сообщает 5 августа калужское региональное управление Следственного комитета.

- В ночь на 1 января преступник намеревался обогатиться и проник в дом одинокой пенсионерки через окно, разбив стекло металлической монтировкой, - отмечают в СК. - Злоумышленник нанес женщине более 40 ударов ножом и монтировкой. С места преступления были изъяты вещественные доказательства, которые были направлены на экспертизу. Среди них следы крови с осколков стекла, о которые порезался нападавший в момент проникновения в дом. Таким образом, криминалисты получили генотип предполагаемого преступника.

Подозреваемому 52 года. И с 16-летнего возраста он привлекался к уголовной ответственности. Всего за свою жизнь он 20 лет провёл в тюрьме.

- Генотип задержанного совпал с ДНК-профилем следа, оставленного на осколках стекла в доме потерпевшей, - подчёркивают следователи.

Сейчас подозреваемый задержан. Ему грозит пожизненный срок.

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