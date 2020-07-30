Доверчивая калужанка лишилась телефона на улице

В Калужской области в отношении 32-летнего мужчины завели уголовное дело по статье «Мошенничество». В четверг, 30 июля, об этой истории рассказали в УМВД по Калужской области.

В полицию обратилась женщина.

- Потерпевшая рассказала, что на привокзальной площади города у нее обманным способом похитили телефон, - отмечают в УМВД. - Сумму ущерба женщина оценила в 7 тысяч рублей. Со слов женщины, когда она находилась возле одного из торговых центров, к ней подошел мужчина с просьбой дать ему телефон, чтобы позвонить. Он был настолько убедителен, рассказывая, что его собственный телефон внезапно разрядился, а ему необходимо сделать один очень важный звонок, что потерпевшая, не задумываясь о возможных негативных последствиях, одолжила свой гаджет. Мужчина же, взяв в руки телефон, стал убегать и скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре предполагаемого преступника нашли. Расследование сейчас продолжается.

Тем временем

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