Пасынок обманом выудил у отчима путинские деньги

В воскресенье, 26 июля, калужская полиция возбудила уголовное дело по заявлению о краже денег. Отчим обвинил своего пасынка в похищении 10500 рублей. Эти деньги ему выдали в рамках прораммы поддержки семей с детьми, которую ввел Владимир Путин в рамках поддержки россиян в период пандемии коронавируса.

Ранее судимый 29-летний молодой человек попросилу отчима 8000 рублей. Якобы он дал реквизиты его карты своему работодателю, и вскоре он перечислит эти деньги ему. Отчим поверил и дал ему эту сумму.

Однако после этого молодой человек выкрал карту и снял с нее оставшиеся 2500 рублей.

В итоге на него возбудили уголовное дело по двум статьям – «Кража» и «Мошенничество».