Калужанку осудили на полгода за покупку больничного

Калужский районный суд вынес приговор в отношении 50-летней калужанки за покупку поддельного листка нетрудоспособности, сообщили сегодня, 22 июля, в областной прокуратуре.

По версии следствия, подсудимая, не желая тратить время на посещение врача, а также не имея законных оснований на освобождение от работы, приобрела за 3 тысячи рублей больничный лист. И предъявила его по месту своей работы, выдавая за подлинный.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.