В Калужской области начальник убил своего работника

В городе Козельске Калужской области 49-летнего индивидуального предпринимателя обвиняют в убийстве работника. В среду, 22 июля, об этом трагическом случае рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, 21 июля 2020 года подозреваемый в ходе конфликта с 57-летним работником, произошедшем на рабочем месте, нанес ему ножом множественные колото-резаные ранения, - отмечают в СК. - От полученных повреждений работник скончался на месте.

Причины конфликта пока не называются.

Расследование продолжается.

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