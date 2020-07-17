Живодер, привязавший собаку к бамперу, попал под следствие

Сегодня, 17 июля, в областном УМВД сообщили о возбуждении уголовного дела на 27-летнего жителя Кирова. Мужчина подозревается в жестоком обращении со своей собакой.

Эта история произошла в прошлую пятницу, 10 июля, на глазах десятка жителей города, среди которых было много детей, - сообщает «Комсомольская правда – Калуга». - Хозяин собаки привязал овчарку к бамперу машины и поехал. От быстрой езды собака задыхалась в ошейнике, скулила и выла, ее лапы были стерты в кровь.

Люди попытались остановить живодера. А когда он вышел из машины, оказалось, что вместе с ним были жена и ребенок. Мужчина вел себя агрессивно и заявил, что это его собака, поэтому он может делать с ней все, что захочет.

На вопрос, зачем он привязал собаку, ответил, что жена против, чтобы она ехала в салоне машины. Очевидцы происшествия перегородили ему дорогу и вызвали полицию. Израненную собаку забрала мать водителя.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.