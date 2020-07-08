Двум калужанам грозит до 20 лет за сбыт наркотиков

Двое калужан – одному из них 29 лет, другому 31 год – обвиняются в незаконном сбыте наркотиков в составе организованной группы, сообщила сегодня, 8 июля, областная прокуратура.

- В 2019 году неустановленное лицо обратилось к обвиняемым через приложение «Telegram» с предложением о заработке путем распространения наркотических средств в тайниках-закладках. Молодые люди на указанное предложение согласились и начали заниматься незаконной деятельностью на территории города Калуги и Дзержинского района до момента их задержания сотрудниками полиции, - рассказали КП40 в прокуратуре.

Злоумышленники были задержаны при попытке сбыта более 28 граммов наркотиков. Только за один эпизод такого преступления виновным может быть назначено до двадцати лет лишения свободы.