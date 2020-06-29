В Калуге отец застрелил сына

В воскресенье, 28 июня, в Калуге на Малинниках произошёл конфликт между пожилым отцом и 46-летним сыном.

- В одном из домов по улице Мельничной в ходе ссоры отец взял охотничье ружье и выстрелил в грудь своему сыну, - рассказали 29 июня в прокуратуре Калужской области.

После этого калужанин ранил себя. Он госпитализирован. А сын скончался на месте.

Расследование уголовного дела продолжается. Стрелку грозит до 15 лет колонии.

Тем временем

Стали известны подробности убийства женщины на улице Ленина.