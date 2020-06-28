Калужане обокрали строительный вагончик

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщили сегодня, 28 июня, пресс-служба регионального УМВД.

Рядом с домом, где проживал 34-летний калужанин, была строительная площадка с бытовкой. Ночью мужчина разбил окно строительного вагончика и вынес оттуда электроинструменты.

На следующую ночь он вернулся сюда с 33-летим приятелем. При помощи монтировки мужчины взломали входную дверь и вдвоем вынесли мойку высокого давления и масляный обогреватель, стоимостью более 23 тысяч рублей, которые погрузили в автомобиль и увезли к себе домой.

Похищенное имущество изъято. С подозреваемых взяли подписку о невыезде.

Расследование продолжается.