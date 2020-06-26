В Калуге похитили 17-летнего парня

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении трёх молодых людей. Их подозревают в похищении человека и вымогательстве, рассказали 26 июня в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Вечером 21 июня молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретили на улице Гурьянова 17-летнего знакомого и стали требовать у него деньги, - сообщили свою версию в СК. - Соучастники избили потерпевшего, сломали ему нос и нанесли другие телесные повреждения, насильно посадили в машину и отвезли на территорию Карачевского кладбища.

От своей жертвы похитители требовали деньги. Они также забрали телефон парня.

- После этого молодого человека насильно удерживали в одной из квартир города в течение нескольких часов, пока ему не удалось разбить окно и выпрыгнуть на улицу, - отмечают следователи.

Трое подозреваемых задержаны. Им 18, 18 и 20 лет. В то же время следователи отмечают, что к преступлению причастны ещё два человека. Расследование продолжается.