В Калужской области женщина убила возлюбленного верёвкой

В Сухиничском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 47-летней женщины. Её подозревают в убийстве.

- 7 июня в она находилась в состоянии алкогольного опьянения в частном доме своего 48-летнего сожителя, - рассказали в среду в калужском региональном управлении СК. - Он выражался нецензурной бранью в ее адрес, оскорблял, ранее неоднократно применял к ней физическое силу. В ходе возникшего конфликта с последним, она взяла веревку и сдавила его шею. От полученных повреждений мужчина скончался.

Расследование сейчас продолжается. Предполагаемой виновнице грозит до 15 лет колонии.