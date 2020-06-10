Следственный комитет собирается расследовать насилие над ребёнком в калужской школе

Калужское региональное управление Следственного комитета намерено заняться делом о насилии над ребёнком в калужской школе.

Региональное управление СК обратилось с ходатайством в прокуратуру об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного в отношении учителя школы №4 Калуги, сообщило ведомство в среду, 10 июня. По распространенной в социальной сети информации, учитель применил насилие к ученику пятого класса.

Ранее уголовное дело по статье «Жестокое обращение с детьми» возбудила полиция. Учителю может грозить до трёх лет колонии.