В Калужской области вор удивился, когда его поймали

В Малоярославецком районе водитель иномарки заправился на АЗС на 3500 рублей, не расплатился и уехал. С помощью записей с камер видеонаблюдения его удалось быстро найти, сообщили в среду, 10 июня, в управлении МВД по Калужской области. Подозреваемому 20 лет.

- Как пояснил фигурант уголовного дела, он неоднократно заправлялся топливом на различных автозаправках, после чего каждый раз уезжал не расплатившись, поэтому он никак не ожидал, что правоохранители станут его искать и смогут найти, - отмечают в полиции.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.