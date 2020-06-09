В Калужской области на мужчину завели уголовное дело за кражу велосипеда

На 37-летнего жителя Малоярославецкого района завели уголовное дело за кражу велосипеда, сообщила сегодня, 9 июня, пресс-служба ГИБДД.

По материалам дела, мужчина попал под дождь и забежал в первый попавшийся подъезд. Пережидая непогоду, он увидел на лестничной площадке чужой велосипед. Недолго думая, он решил, что дальше поедет на нем. Мужчина доехал до своего дома, после чего позвонил знакомому и предложил купить велосипед. Выручив за чужое имущество 5 тысяч рублей, фигурант сразу же потратил деньги по своему усмотрению.

В настоящее время с подозреваемого взяли подписку о невыезде. Велосипед вернули законной владелице.