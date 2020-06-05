В Калужской области вынесли приговор бывшим полицейским

В Калужской области два бывших сотрудника полиции признаны виновными в должностных преступлениях, сообщили в пятницу, 5 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- С 2015 года по июль 2019-го бывший оперуполномоченный ОМВД России по Боровскому району хранил в личном автомобиле огнестрельное оружие и пистолетные патроны, изъятые по материалу проверки, что повлекло вовлечение оружия и боеприпасов в незаконный и нерегулируемый государством оборот, - отмечают в СК. - Этот же сотрудник при посредничестве коллеги - следователя ОМВД России по Боровскому району - получил от местного жителя 100 тысяч рублей в качестве взятки за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Полицейских задержали на месте преступления сотрудники боровского отдела СК России и оперативно-разыскной части собственной безопасности областного УМВД. После задержания сотрудники были отстранены от выполнения служебных обязанностей, а вскоре уволены.

Виновников отправили в колонию общего режима на 3,5 и 4 года.