В Калужской области женщина наворовала электричества на 320 тысяч рублей

В Жуковском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 65-летней женщины. В четверг, 4 июня, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

- Имея задолженность по уплате электрической энергии и не желая ее погашать в установленном законом порядке, она осуществила самовольное подключение прибора учета электроэнергии к линии электропередач, - отмечают в прокуратуре.

Энергетики оценили ущерб в 320 тысяч рублей. Женщине грозит до двух лет колонии со штрафом до 80 тысяч рублей.