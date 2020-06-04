В Калужской области вынесли приговор по скандальному мусорному делу

В Калужской области суд вынес приговор 59-летнему мужчине, которого признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Как выяснило следствие, именно он был виновен в том, что мусор из Москвы свозили в Калужскую область. Перед заездом на полигон в Товарково на грузовиках меняли номера на калужские. Именно на этом нарушителей и поймали в январе прошлого года местные жители.

- Подсудимый, занимая руководящую должность в муниципальном предприятии, будучи осведомленным о решении суда, согласно которому деятельность полигона ТБО в Товарково прекращена, за денежное вознаграждение давал указания сторожам о беспрепятственном пропуске грузового транспорта жителя Москвы, груженого отходами, - рассказали 3 июня в прокуратуре Калужской области. - За указанные преступные действия, которые длились с июня 2018 по январь 2019, подсудимый в качестве взятки получил более 900 тысяч рублей.

Виновника отправили в колонию строгого режима на 7 с половиной лет. Пока не сообщается, будет ли приговор обжаловаться в областном суде в Калуге.