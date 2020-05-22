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В Калужской области осуждены вандалы, осквернившие воинский мемориал

Екатерина Киселева
Опубликовано: 22.05.2020 13:18 2 817
В Калужской области осуждены вандалы, осквернившие воинский мемориал

В Кировском районе в апелляционном порядке без изменения оставлен приговор, вынесенный за вандализм двум 24-летним местным жителям, сообщила сегодня, 22 мая, прокуратура Калужской области.

1 августа 2019 года на площади Победы в Кирове они, будучи пьяными, на глазах у прохожих демонстративно бросили в Вечный огонь живые цветы и траурный венок.

Одного из них по совокупности преступлений осудили на 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Второго приговорили к 6 месяцам отбывания в колонии-поселении.

Сторона защиты в апелляционном порядке просила смягчить приговор, но суд оставил его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 22.05.2020 13:18 2 817
Тэги: криминал вандализм
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