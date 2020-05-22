В Калужской области грабительница на месте преступления дважды толкнула беременную женщину

Как сообщила сегодня, 22 мая, прокуратура Калужской области, в Козельске вынесен приговор по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы. В апреле 2019 года она вытащила деньги из кассового аппарата в продуктовой палатке. Пытаясь скрыться с места преступления, грабительница еще и дважды толкнула продавщицу, которая находилась на восьмом месяце беременности.

Подсудимой назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.