В Калужской области мужчина насиловал 14-летнюю девочку: вынесен приговор

В Калужской области на днях вынесли приговор 36-летнему мужчине, которого признали виновным в изнасиловании 14-летней девочки.

- Летом и осенью 2018 года мужчина приходил в гости к родственникам, оставался наедине с 14-летней девочкой и неоднократно совершал преступления против ее половой неприкосновенности, - рассказали в пятницу, 15 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - При этом мужчина применял физическую силу и угрожал потерпевшей, требуя, чтобы она никому не рассказывала о его противоправных действиях. После очередного факта насилия девочка рассказала обо всем матери.

Обвиняемый отрицал все обвинения, но суд счёл их доказанными. На вещах подсудимого и потерпевшей обнаружили биологические следы, свидетельствующие об их контакте. В мобильнике обвиняемого нашли соответствующие снимки с девочкой.

Виновника отправили в колонию строгого режима на 16 лет. Приговор пока не вступил в силу.