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Калужанина избили утюгом

Екатерина Киселева
Опубликовано: 14.05.2020 11:05 2 1097
Калужанина избили утюгом

В калужскую полицию обратился местный житель с заявлением, что двое мужчин, находясь у него в квартире, избили его и отобрали мобильный телефон стоимостью 3 000 рублей, сообщила сегодня, 14 мая, пресс-служба регионального УМВД.

Один из них был ранее знаком потерпевшему, поэтому он сам впустил их в свою квартиру. Злоумышленники начали требовать у него денег, но не получив желаемого, начали его избивать. В ход пошел и утюг, которым они наносили удары хозяину квартиры. Но так как денег у него не оказалось, преступники забрали у него мобильный телефон и скрылись.

Подозреваемых задержали, ими оказались 34-летние жители Калуги, ранее судимые. Сейчас они находятся под стражей, им грозит срок до десяти лет.

Следствие продолжается.  

Екатерина Киселева
Опубликовано: 14.05.2020 11:05 2 1097
Тэги: криминал разбой
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