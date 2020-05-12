Калужского пенсионера ограбил житель ближнего зарубежья

Как сообщила сегодня, 12 мая, пресс-служба регионального УМВД, в Калуге раскрыт грабеж, совершенный в отношении пенсионера.

По материалам дела, пенсионер снял в банке свои сбережения в размере 70 тысяч рублей и пошел домой. Когда он заходил в подъезд, к нему неожиданно подошел незнакомец. Зажав дедушке рот руками, он вытащил у него из кармана деньги и скрылся.

Преступника вычислили по камере наблюдения в банке. Он попал в ее объектив, когда подсматривал за тем, как пенсионер снимал деньги. Вскоре выяснилось и его местонахождение. Мужчина успел уехать в Ставропольский край, где и был задержан калужскими оперативниками. Грабителем оказался 39-летний житель ближнего зарубежья. Его заключили под стражу.

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Расследование продолжается.