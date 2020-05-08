$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Криминал

В Калуге налётчики начали орудовать в медицинских масках

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.05.2020 10:59 0 198
В Калуге налётчики начали орудовать в медицинских масках

В Калужской области полицейские задержали 36-летнего жителя Боровского района, которого подозревают в нападении на микрофинансовую организацию.

- Один из посетителей, лицо которого скрывала медицинская маска, во время беседы достал предмет, похожий на нож, и, угрожая ей, потребовал отдать всю имеющуюся наличность, - рассказала полицейским сотрудница фирмы.

Девушка испугалась и отдала 3000 рублей, находившиеся в кассе.  

Полицейские детально изучили записи с камер видеонаблюдения из помещения, а также с камер, установленных в рамках программы «Безопасный город» на улицах Калуги. Маршрут передвижения предполагаемого виновника удалось восстановить.

- Гражданин приехал в Калугу из Боровского района с целью совершения хищения по причине имеющихся у него многочисленных долгов, - рассказали 8 мая в УМВД по Калужской области. - Он был задержан по месту жительства и доставлен в территориальный орган внутренних дел.

По статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» мужчине грозит до 10 лет колонии.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.05.2020 10:59 0 198
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Старт XI благотворительного интернет-аукциона "Красота детской души!""
29 апр 2020 13:20
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» предлагает все тарифы «Вызов» за один рубль
«Ростелеком» и Яндекс разворачивают видеонаблюдение за погодой
ЭТНОМИР: обсерватора на территории этнографического парка не будет
МегаФон в Калуге запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
МегаФон в Калуге начал продавать сим-карты в магазинах у дома
Как изменилась работа в сети Интернет за время самоизоляции
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Какой хлеб вы предпочитаете больше других? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Выбор сухих строительных смесей в интернет-магазине shop-formmat.ru
Как выбрать мужской крем для лица: 4 ценных совета от профессионалов
Немного о преимуществах онлайн игр

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru