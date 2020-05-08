В Калуге налётчики начали орудовать в медицинских масках

В Калужской области полицейские задержали 36-летнего жителя Боровского района, которого подозревают в нападении на микрофинансовую организацию.

- Один из посетителей, лицо которого скрывала медицинская маска, во время беседы достал предмет, похожий на нож, и, угрожая ей, потребовал отдать всю имеющуюся наличность, - рассказала полицейским сотрудница фирмы.

Девушка испугалась и отдала 3000 рублей, находившиеся в кассе.

Полицейские детально изучили записи с камер видеонаблюдения из помещения, а также с камер, установленных в рамках программы «Безопасный город» на улицах Калуги. Маршрут передвижения предполагаемого виновника удалось восстановить.

- Гражданин приехал в Калугу из Боровского района с целью совершения хищения по причине имеющихся у него многочисленных долгов, - рассказали 8 мая в УМВД по Калужской области. - Он был задержан по месту жительства и доставлен в территориальный орган внутренних дел.

По статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» мужчине грозит до 10 лет колонии.