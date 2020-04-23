Калужанка стала жертвой гинеколога-шантажиста

В четверг, 23 апреля, издание Baza сообщило о том, что жительница Калуги стала жертвой кибергинеколога. В период самоизоляции женщина решила обратиться за помощью к врачу в интернете. Один из гинекологов отреагировал на её комментарий и сам написал ей в Instagram.

Врач предложил провести онлайн-осмотр по видеосвязи. А после этого сообщил женщине, что сделал запись осмотра. И если она не хочет, чтобы видео получили все её друзья, должна заплатить 200 тысяч рублей, отмечает Baza. Пациентка хочет подать на врача в суд и уже обратилась за помощью к адвокату, пояснили в издании.

За комментариями мы обратились в калужское управление МВД, однако там пока не смогли подтвердить, что эта история произошла именно в нашем городе. Есть вероятность, что калужанка живёт в Москве и там обращалась в правоохранительные органы.