Громкое дело в Калуге: обвиняемыми проходят бывшие начальники уголовного розыска города и области

В Калуге завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества. По версии следствия, они занимались незаконной банковской деятельностью.

Обвиняемыми по этому делу проходят 22 человека. В том числе бывший начальник управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Дмитрий Елистратов и бывший начальник отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Калуге Роман Арсенихин. О задержании Елистратова, напомним, стало известно в 2016 году. Остальные 20 обвиняемых – жители Калужской области и Чечни.

- В 2014 году школьный друг Елистратова организовал преступное сообщество в составе 22 человек, среди которых лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности, - рассказали KP40 в среду, 22 апреля, в калужском региональном управлении СК. - Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов.

Как считают следователи, на Елистратова и Арсенихина возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов.

- Помимо этого, используя возникающие спорные ситуации и гражданско-правовые отношения между субъектами предпринимательской деятельности, некоторые члены преступного сообщества занимались вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у бизнесменов и граждан путем их обмана, - подчёркивают в СК. - Всего за два года существования преступного сообщества его члены извлекли доход в особо крупном размере в сумме около 44 миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого обвинения выдвинуты по следующим статьям: «Создание, руководство и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием своего служебного положения», «Незаконная банковская деятельность», «Превышение должностных полномочий», «Вымогательство», «Мошенничество», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет». Елистратов и Арсенихин обвиняются по первым трём статьям. Преступления выявлены УФСБ по Калужской области.

Материалы уголовного дела занимают 819 томов, допрошено несколько сотен человек. Обвинительное заключение по делу составляет более 300 томов. На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест. Сотрудники полиции из органов внутренних дел уволены в начале 2017 года, рассказали KP40 в пресс-службе УМВД по Калужской области.

В ближайшее время по этому делу начнётся суд.