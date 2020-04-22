$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Криминал

Громкое дело в Калуге: обвиняемыми проходят бывшие начальники уголовного розыска города и области

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 22.04.2020 10:50 0 2757
Громкое дело в Калуге: обвиняемыми проходят бывшие начальники уголовного розыска города и области

В Калуге завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества. По версии следствия, они занимались незаконной банковской деятельностью.

Обвиняемыми по этому делу проходят 22 человека. В том числе бывший начальник управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Дмитрий Елистратов и бывший начальник отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Калуге Роман Арсенихин. О задержании Елистратова, напомним, стало известно в 2016 году. Остальные 20 обвиняемых – жители Калужской области и Чечни.

- В 2014 году школьный друг Елистратова организовал преступное сообщество в составе 22 человек, среди которых лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности, - рассказали KP40 в среду, 22 апреля, в калужском региональном управлении СК. -  Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов.

Как считают следователи, на Елистратова и Арсенихина возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов.

- Помимо этого, используя возникающие спорные ситуации и гражданско-правовые отношения между субъектами предпринимательской деятельности, некоторые члены преступного сообщества занимались вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у бизнесменов и граждан путем их обмана, - подчёркивают в СК. - Всего за два года существования преступного сообщества его члены извлекли доход в особо крупном размере в сумме около 44 миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого обвинения выдвинуты по следующим статьям: «Создание, руководство и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием своего служебного положения», «Незаконная банковская деятельность», «Превышение должностных полномочий», «Вымогательство», «Мошенничество»,  «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет». Елистратов и Арсенихин обвиняются по первым трём статьям. Преступления выявлены УФСБ по Калужской области.

Материалы уголовного дела занимают 819 томов, допрошено несколько сотен человек. Обвинительное заключение по делу составляет более 300 томов. На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест. Сотрудники полиции из органов внутренних дел уволены в начале 2017 года, рассказали KP40 в пресс-службе УМВД по Калужской области.

В ближайшее время по этому делу начнётся суд.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 22.04.2020 10:50 0 2757
Тэги: криминал полиция ск
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
АО «Газэнергобанк» расширил сеть партнёрских банкоматов, предлагая своим клиентам новые возможности.
16 апр 2020 14:42
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Умеешь работать на технике Ростсельмаш? Получи «Ладу»!
ВТБ в Калуге выдал ипотечные кредиты под 6,5%
iGooods: быстрая, удобная и качественная доставка продуктов
МегаФон запустил продажу решений для организации удаленных рабочих мест в Калуге
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
Техника Ростсельмаш: объемы больше – цены ниже
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А в вашем доме проводили дезинфекцию подъездов? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Заказ диссертации – оперативно и профессионально
Натуральные органические шампуни для ухода за волосами – особенности
Вездеходы Шатун Нео – особенности

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru