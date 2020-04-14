В Калужской области мать с сыном набросились на сотрудника Росгвардии

Калужские следователи завершили расследование уголовного дела, которое в марте нынешнего года было возбуждено в отношении 31-летнего мужчины из Балабаново и его 50-летней матери. Обоих обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, днем 10 марта участковый и сотрудники Росгвардии выехали по сообщению о семейном конфликте в Балабаново.

- На лестничной площадке находился 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который стал выражать недовольство приездом сотрудников правоохранительных органов, в присутствии соседей оскорблял их нецензурной бранью, а затем нанес одному из них несколько ударов кулаком, - рассказали KP40 во вторник, 14 апреля, в калужском региональном управлении СК. - Его мать услышала шум в подъезде, выбежала из квартиры на лестничную площадку и стала наносить одному из сотрудников удары кулаками по спине, а также поцарапала ему шею.

Мужчину и женщину удалось остановить только силой, на них надели наручники.

Теперь обвиняемым грозит до пяти лет колонии.