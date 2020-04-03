Два трупа в Калуге месяц пролежали в закрытой квартире

На прошлой неделе в доме на Грабцевском шоссе в Калуге нашли тела 70-летнего мужчины и 51-летней женщины. В четверг, 2 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета рассказало о раскрытии этого дела.

- Установление обстоятельств гибели людей осложнялось тем, что оба тела находились в состоянии гнилостных изменений, затруднявшем определение причин и времени смерти, а квартира в антисанитарном состоянии, маскировавшем следы, - отмечают в СК. - Все же в ходе судебно-медицинского исследования установлено, что у погибших имелись множественные переломы, сходные по механизму и давности образования.

Подозреваемым по делу проходит 29-летний мужчина из Калуги. Его содержали полицейские.

По версии следствия, 23 февраля в квартире 70-летнего погибшего находились еще четыре человека. Они разговаривали о представителях криминального мира и поссорились. Обвиняемый избил хозяина квартиры и его 51-летнюю квартирантку. От полученных травм они скончались. После этого злоумышленник с двумя свидетелями, роль которых в произошедшем еще устанавливается, покинули квартиру.

На допросе калужанин признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.

Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.