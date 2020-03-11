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Убийца женщины и ребёнка из Калуги осуждён в Азербайджане

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.03.2020 17:08 0 739
Убийца женщины и ребёнка из Калуги осуждён в Азербайджане

Гражданин Азербайджана проведёт у себя на родине 17 лет в тюрьме за убийство женщины и её сына в Калуге. Преступление произошло в квартире на улице Генерала Попова летом 2017 года.

- Гражданин Азербайджанской Республики и его жена находились на съемной квартире, где между ними произошел конфликт, - рассказали в среду, 11 марта, в прокуратуре Калужской области. - В ходе ссоры муж задушил жену. После совершения преступления в квартиру, где находился обвиняемый, вернулся малолетний сын потерпевшей, который во время убийства матери гулял во дворе дома. Не желая раскрытия своих преступных действий, отчим также задушил ребенка.

Сразу после этого мужчина уехал в Азербайджан. Выдать в Россию его не могли, но азербайджанский суд рассмотрел материалы дела.

- Подсудимый признан виновным в совершении преступления, совершенного на территории России, и ему назначено наказание в виде 17 лишения свободы, - сообщает калужская прокуратура со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.03.2020 17:08 0 739
Тэги: криминал
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