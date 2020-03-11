Женщину насиловали на глазах у любимого - вынесен приговор

Пруд, в котором нашли тело погибшего.

В Калужской области на днях вынесли приговор 41-летнему жителю Козельского района. Мужчину признали виновным в ряде преступлений: краже, проникновении в жилище, похищении, жестоком убийстве и изнасиловании. В среду, 11 марта, об этом сообщили KP40 в региональном управлении Следственного комитета.

Как мы уже рассказывали, в октябре 2018 года преступник узнал, что его бывшая сожительница находится с другим мужчиной в селе Ульяново. Употребив наркотики, он приехал к дому, где жила пара.

- Демонстрируя металлический брусок с арматурой женщине и применив его в отношении мужчины, он осуществил их захват, насильно посадил в свой автомобиль и привез к пруду на территории Козельского района, - отмечают в СК. - Там, в лесном массиве, злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении бывшей сожительницы, а затем жестоко избил мужчину, связал его руки за спиной, завел в водоем и толкнул в воду. Потерпевший, лишенный возможности самостоятельно плыть, утонул. После этого подсудимый насильно перемещал бывшую сожительницу по различным населенным пунктам и совершал преступления против половой неприкосновенности потерпевшей.

Через два месяца тело 33-летнего погибшего нашли в пруду. После этого спустя два дня при активном участии сотрудников уголовного розыска УМВД из Калуги злоумышленника и его знакомую нашли в Рязанской области. Похищенную женщину освободили.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый также воровал вещи в храме в Козельском районе.

Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.