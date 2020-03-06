Вынесен приговор пьяной женщине, напавшей на следователя в кафе

29-летней жительнице Козельского района вынесли приговор за применение насилия по отношению к представителю власти, рассказали 6 марта в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Следствие и суд установили, что в ночь на 28 сентября прошлого года виновница находилась в одном из кафе города Сосенский. Там она выпивала, а потом вызвала полицию и заявила, что у неё украли телефон.

На место приехала в том числе женщина-следователь местного отдела полиции.

- Заявительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в нецензурной форме оскорбила следователя, а затем схватила ее за волосы и потянула вниз, причинив физическую боль, - отмечают в СК. - В дальнейшем телефон, о краже которого заявляла подсудимая, был обнаружен в сумке у ее подруги.

Виновницу оштрафовали на 30 тысяч рублей.