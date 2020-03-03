Грабитель сорвал награды с груди калужского инвалида-колясочника

На днях Кировский районный суд вынес приговор 45-летнему мужчине, которого признали виновным в грабеже. Пострадал 86-летний инвалид-колясочник, который просто не мог оказать сопротивление.

Летом прошлого года пенсионер находился в коляске на одной из улиц Кирова. Мимо него проходил пьяный мужчина.

- Преступник открыто похитил находящуюся на одежде 86-летнего потерпевшего медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», являющуюся государственной наградой СССР, и нагрудный знак СССР «Гвардия», - рассказали во вторник, 3 марта, в прокуратуре Калужской области.

На суде преступник рассказал, что хотел лишь поправить награды, висевшие на рубашке пожилого мужчины, по его мнению, «неправильно», для чего снял их, случайно положил в свой карман, а потом просто забыл вернуть, так как был пьян. Но судья в эту версию не поверил.

За это преступление виновник получил шесть месяцев колонии. По совокупности с другой провинностью – 1 год и 2 месяца лишения свободы. Приговор ещё может быть обжалован.