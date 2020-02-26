Доверчивая калужанка отдала мошеннику больше миллиона рублей

На днях в Москве задержали 39-летнего мужчину, которого искали с прошлого лета. Его подозревают в мошенничестве, совершенном в Калуге, рассказали в среду, 26 февраля, в управлении МВД по Калужской области.

- По версии правоохранителей, уроженец одной из республик ближнего зарубежья познакомился с жительницей Калуги. Через некоторое время мужчина предложил своей знакомой совместно купить участок для ведения сельского хозяйства и попросил на эти цели деньги, - отмечают в полиции. - Поверив приятелю, калужанка согласилась и передала нужную сумму. Вскоре фигурант сообщил, что у него есть возможность выгодно приобрести автомобиль. И опять обратился с просьбой оказать финансовую поддержку.

Получив в сумме 1,39 миллиона рублей, мужчина перестал выходить на связь.

Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.