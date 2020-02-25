Услуга заключенному обошлась охраннику в 4 года колонии

На днях суд вынес приговор бывшему сотруднику службы исполнения наказаний колонии в Товарково. 27-летнего мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки.

- В 2019 году по договоренности с осужденным он пронес для него на территорию исправительного учреждения четыре мобильных телефона, - рассказали во вторник, 25 февраля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - За оказанную незаконную услугу сотрудник получил от осужденного денежное вознаграждение. Преступление выявлено в ходе оперативных мероприятий, проводимых подразделением собственной безопасности областного УФСИН. После установления факта незаконных действий сотрудник был уволен.

Виновника на четыре года отправили в колонию общего режима.