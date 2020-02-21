Калужскому студенту вынесли приговор за налёт на магазин

В Калуге вынесли приговор 18-летнему студенту 2 курса Юридического полицейского колледжа. Молодого человека признали виновным в разбое, рассказали в пятницу, 21 февраля, в калужской прокуратуре.

- В ноябре 2019 он из магазина на улице Суворова тайно похитил 10 упаковок сыра, спрятав их в одежде, и пошел к выходу из магазина, не оплатив товар, - говорят в прокуратуре. - Сотрудница магазина пыталась удержать его за рукав куртки. Подсудимый резко схватил за руку женщину, от чего она упала на пол, повредив палец руки.

Виновнику дали два года условно с испытательным сроком в три года.