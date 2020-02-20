Приговор убийцам Яны Болтынюк оставили без изменения

В четверг, 20 февраля, Судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции оставила без изменения приговор братьям Евгению и Владимиру Татаринцевым. В декабре прошлого года областной суд в Калуге признал их виновными в изнасиловании и убийстве 18-летней Яны Болтынюк.

Каждый из братьев проведёт в колонии строгого режима по 18 лет.

- На приговор суда стороной защиты были поданы апелляционные жалобы, в которых указывалось, что Татаринцевы хоть и находились на месте происшествия в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, но участия в преступных действиях не принимали, - отмечают в калужской прокуратуре. - Группой государственных обвинителей, под руководством заместителя прокурора области Евгения Петренко, в суд второй инстанции были представлены мотивированные возражения, в которых приведены исчерпывающие доводы о несостоятельности позиции защиты и доказанности вины осужденных исследованными по делу доказательствами, в том числе показаниями свидетелей и заключения экспертиз о наличии биологических следов Татаринцевых на вещественных доказательствах с места преступления.

Суд согласился с позицией обвинителей.