В посылке у калужанина нашли наркотики

Жителя Калуги задержали при получении посылки из Китая. В коробке нашли пакет с психотропным веществом тианептином, хотя по документам мужчина должен был получить кисти для макияжа, сообщает в четверг, 20 февраля, Калужская таможня.

- Вещество изъято, - сообщил и.о. заместителя начальника таможни по правоохранительной деятельности Максим ПОЗДНЯКОВ. - В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление размера незаконно перемещенных психотропных веществ, по результатам которых дело может быть переквалифицировано на более тяжкое.

Калужанину грозит до 7 лет колонии.