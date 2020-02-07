Труп мужчины нашли в Малоярославце

В Малоярославце в одной из квартир 4 февраля нашли тело 45-летнего мужчины. На трупе были колото-резаные ранения, рассказали в пятницу в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- На следующий день по подозрению в совершении преступления задержана 42-летняя сожительница погибшего, - сообщили kp40 в СК. - Женщина вину в совершении преступления признала, пояснив, что поссорилась с сожителем из-за спиртного.

Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

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