ФСБ опубликовала видео из подпольной оружейной мастерской в Юхнове

Как мы уже рассказывали, в Юхнове сотрудники ФСБ задержали членов преступной группы, которая организовала подпольную оружейную мастерскую в помещении стрелкового клуба. Позже в калужском региональном управлении ФСБ нам предоставили оперативное видео, на которое попал момент задержания.

- Пресечена деятельность преступной группы из числа руководителей и сотрудников ООО «Спортивно-стрелковый клуб Паритет-СВ», организовавших на базе клуба мастерскую по нелегальной переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое под стрельбу автоматическим огнем, - заявили в спецслужбе.

На складах, в стрелковом тире и на территории клуба, изъяли более 1200 единиц отечественного и импортного оружия: пистолеты и револьверы, охотничьи карабины, снайперские винтовки и карабины, автоматы Калашникова, пулеметы, пистолеты-пулеметы, а также большое количество патронов различного калибра.

Расследование продолжается.