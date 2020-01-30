Калужская проститутка сама заплатила клиенту 100 тысяч

На днях вступил в силу приговор, который суд вынес 30-летней жительнице Калуги. Женщину признали виновной в ложном доносе об изнасиловании.

Инцидент произошёл в октябре 2018 года. Калужанка разместила в интернете свою анкету, и ей позвонил мужчина. Они договорились о встрече и сексе. За интим мужчина обещал 10 тысяч рублей.

- После их встречи мужчина денег не заплатил, - рассказали в четверг, 30 января, в прокуратуре Калужской области. - Осужденная обратилась в полицию с заявлением о том, что он ее изнасиловал, причинив при этом кровоподтек на лице.

Однако проверка показала, что изнасилования не было.

- На выводы следствия повлияли сведения, содержащиеся в предоставленной мужчиной аудиозаписи их договоренности о встрече и свидетельствующие о материальной заинтересованности осужденной, - подчёркивают в прокуратуре.

Женщину признали виновной. Её оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, такую же сумму она должна заплатить мужчине за моральный вред.

Также осужденная была уволена с места работы из учреждений УФСИН по Калужской области.

- В апелляционной жалобе на приговор осужденная утверждала, что заявление об изнасиловании ее вынудили написать сотрудники полиции, - говорят в прокуратуре. - Однако ее утверждения о невиновности полностью опровергнуты собранными по делу и представленными стороной обвинения доказательствами.