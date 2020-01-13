Бывшего росгвардейца посадили за сбитого насмерть пешехода

На днях в Жуковском районе суд вынес приговор бывшему сотруднику Росгвардии Москвы. Мужчину признали виновным в смертельном ДТП.

Как мы уже рассказывали, 12 июня 2018 года этот человек за рулем «Лады» в селе Курилово нарушил правила и сбил человека. Пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался.

Водителя признали виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». И отправили в колонию на два с половиной года.

Ранее, напомним, следствие сообщало, что водитель был пьян и скрылся с места аварии. За эти действия виновнику грозило от 5 до 12 лет заключения. Однако приговор вынесли по более мягкой статье.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.