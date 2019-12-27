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Житель Козельска зарезал брата, который его разбудил

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 27.12.2019 09:47 7 1760
Житель Козельска зарезал брата, который его разбудил

50-летнего жителя Козельска задержали по подозрению в убийстве собственного брата. В пятницу, 27 декабря, об этом деле рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. Убийство произошло днём 25 декабря.

- По версии следствия, подозреваемый находился дома в состоянии алкогольного опьянения и спал, - отмечают в СК. - Его младший брат, пришедший домой, решил разбудить его, громко выражаясь нецензурной бранью. Подозреваемый проснулся, и между братьями развязался конфликт. Старший брат нанес младшему один удар ножом в область грудной клетки.

В это время домой вернулась мать мужчин. Она помогла младшему сыну добраться в больницу. Несколько часов врачи боролись за его жизнь, но пострадавший скончался во время операции.

- В это время женщина попыталась оградить старшего сына от уголовной ответственности, спрятала орудие преступления, уничтожила следы крови в квартире, уверяла приехавших на место сотрудников правоохранительных органов в непричастности подозреваемого, - подчеркивают следователи. - Однако следствию удалось выяснить обстоятельства произошедшего, установить местонахождение спрятанного орудия преступления и иных улик.

Расследование сейчас продолжается.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 27.12.2019 09:47 7 1760
Тэги: криминал
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