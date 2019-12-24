Суровый приговор: за сожжение венка в Вечном огне отправили в колонию строгого режима

Кировский районный суд на днях вынес приговор двум 23-летним мужчинам. Их признали виновными в вандализме. Как мы уже рассказывали, вечером 1 августа молодые люди выпивали, а потом пошли к Вечному огню и сожгли там возложенные цветы и траурный венок.

- После того, как их действия были замечены прохожими, молодые люди с места происшествия попытались скрыться, однако их противоправные действия были зафиксированы камерой наружного видеонаблюдения, установленной на одном из зданий, - рассказали во вторник, 24 декабря, в прокуратуре Калужской области

Свою вину преступники признали. Одного из мужчин отправили в колонию строгого режима на два с половиной года. Суровость наказания в прокуратуре объяснили тем, что виновник ранее был осужден по другим преступлениям и у него случился рецидив. Второго поджигателя наказали шестью месяцами в колонии-поселении. Приговор ещё может быть обжалован.

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