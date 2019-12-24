Водитель придумал историю про угон ради двух миллионов

В Обнинске завели уголовное дело на 32-летнего москвича. По статье «Заведомо ложный донос» ему грозит до шести лет колонии.

Всё началось с того, что сам обвиняемый пришёл в полицию и заявил об угоне его машины от дома на улице Ленина. Но позже выяснилось, что это враньё.

- Автомобиль был продан заявителем ранее, - рассказали во вторник, 24 декабря, в УМВД по Калужской области. - Однако мужчина решил разбогатеть и внезапно выдумал историю о пропаже ценного имущества, чтобы в дальнейшем получить страховку, сумма которой составляет более 2 миллионов рублей.

Расследование сейчас продолжается.

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