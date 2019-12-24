Братья Татаринцевы обжаловали приговор

Как сообщается на сайте Калужского областного суда, братья Татаринцевы и их защитники обжаловали приговор.

Напомним, что областной суд в Калуге признал их виновными в убийстве и изнасиловании 18-летней Яны Болтынюк. Обоих приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, братья должны компенсировать семье Яны 498 тысяч рублей, потраченных на похороны девушки, а также выплатить по 2 миллиона каждому из родителей: по 1,2 миллиона отцу и матери должен отдать Владимир и по 800 тысяч - Евгений.

Своей вины братья так и не признали, хотя в последнем слове попросили прощения у родителей.

Мы будем следить за развитием событий.