Юная пара травила калужан наркотиками

На днях в Калуге районный суд вынес приговор 21-летней девушке и 22-летнему парню из Таджикистана. Юную пару признали виновной в торговле крупными партиями наркотиков.

- Живя в Калуге, они незаконно купили у неустановленного лица наркотики, которые незаконно хранили по месту своего проживания, - рассказали в пятницу, 20 декабря, в прокуратуре Калужской области. - Затем один из подсудимых соорудил тайник с закладкой, сообщив о ее местонахождении организатору. Спустя непродолжительное время подельники вновь разместили тайники с закладками на территории города, однако были задержаны сотрудниками УНК УМВД по Калужской области.

У молодых людей нашли 11 свертков с наркотиками. Дома у них обнаружено 115,06 грамма героина.

В итоге суде отправил парня в колонию строгого режима на девять лет, его подругу - в колонию общего режима на четыре года. Приговор пока не вступил в силу.

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