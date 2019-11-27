В Шопино незаконно накопали песка на 200 миллионов

Трем жителям Калужской области грозит по 10 лет колонии за незаконную разработку карьера в Шопино.

Бизнесмены без лицензии добывали строительный песок и продавали его строителям, рассказали в среду, 27 ноября, в прокуратуре Калужской области. Ущерб оценивается примерно в 200 миллионов рублей.

По некоторым данным, этот песок использовался для строительства Южного обхода Калуги.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

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