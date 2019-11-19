Владимир Татаринцев: «Я не уверен, что убивал девушку»

Во вторник, 19 ноября, в областном суде продолжились слушания по делу об убийстве и изнасиловании 18-летней Яны Болтынюк.

Сторона обвинения зачитала признательные показания Владимира Татаринцева, которые он давал во время следствия. А затем было просмотрено видео со следственного эксперимента. На нём Владимир спокойно и обстоятельно рассказывает, как убивал ни в чём не повинную девушку, а также показывает, как сделал из наушников удавку, причём сделал её нестандартным способом, всего за несколько секунд. Затем он показал следователю, как и где он вместе с братом и неизвестным лицом забросал тело девушки ветками и поджег.



- Причиной убийства что послужило? – спросил следователь.

- Скорее всего, что третий неизвестный изнасиловал ее. Скорее всего, он её изнасиловал, и чтобы она никому не сказала, он заставил меня, чтоб я её задушил, и чтоб мы скрыли это, - ответил Владимир на видео.

Когда судья попросил объяснить, откуда Владимиру были известны детали преступления, место убийства, место, где пытались сжечь девушку, как труп переносили, Владимир, как и накануне, стал говорить, что все это придумал. На прошлом заседании он утверждал, что придумал это под давлением следователя. Правда, когда его попросили назвать фамилию следователя, который якобы заставил его всё это придумать, Владимир пошёл на попятную. Он стал утверждать, что следователь здесь не причём, видел он его только один раз, а надоумил его сокамерник.

- Вы девушку-то за палатки тащили, когда она жива была? – спросил судья.

- Вот этого момента я не помню, - сказал Владимир.

- Рот зажимали или нет?

- Я помню, как мы на остановке вчетвером были, как брат сказал, что пойдёт с девушкой познакомиться, смутно моменты помню. Смутно вообще помню, что поднимал кофту в черно-белую полоску. И такое ощущение, что над головой у неё развязывал удавку. Но это неточно, - стал говорить Владимир.

- Уже неточно, а вчера говорили, что помните, что раскручивали петлю на шее, - отметил судья. – А в связи с чем вы начали раскручивать петлю у неё на шее?

- Такой фрагмент, я думал, мне все показалось, - стал объяснять Владимир.

- У вас с памятью всё нормально, никаких проблем нет? - спросил судья.

- Ну, бывали провалы, - ответил Владимир.

Обвиняемый договорился до того, что, по его словам, он на следствии сам себе внушил, что убил девушку.

- Когда я давал показания, я уже потом подумал, что зря я его [сокамерника] послушал, - сказал Владимир.

- Вы понимаете, что ваши показания, которые зачитывал государственный обвинитель, могут лечь в основу обвинительного приговора, при наказании будут учитываться, – спросил защитник. – Почему вы сейчас никого не боитесь и даёте такие показания?

- Мне кажется, что это билет в один конец, я уже оттуда не выйду. Я хочу, чтобы родственники погибшей знали правду, - ответил Владимир. – И чтобы нашёлся тот, кого ещё не нашли.

- А вы можете помочь найти третьего? - спросил его адвокат.

- Я с удовольствием бы помог, если бы я его хоть чуть-чуть запомнил. Я представлял его себе. Просто как силуэт, как тень... Чтобы яркое что-то запомнилось, у меня не отложилось, - стал сбивчиво объяснять мужчина.

- Ваш рассказ [на следствии] строился исключительно на ваших фантазиях, правильно я понимаю? – спросил обвинитель.

- Да.

- Вы на стройках работали? – спросил прокурор.

- Довольно часто! – ответил Татаринцев.

- Фундамент делали, в частности, обвязку фундамента? – продолжать спрашивать обвинитель. - Те показания, которые вы давали, каким образом скручивали наушники на шее Яны, таким же образом делается? Похоже?

- Ну, как, с проволокой так не сделаешь, - стал отвечать Владимир.

- Обвязка делается по аналогичной схеме? – продолжал спрашивать обвинитель.

- Почти, наверное, - сказал Владимир.

Евгений давал ещё более сбивчивые ответы – ничего не помню, ничего не видел, видел только тело девушки, а кто убил, не знаю.

В конце заседания судья спросил, согласны ли обвиняемые с иском, который им предъявили отец и мать убитой девушки. Напомним, что моральный и материальный ущерб родители Яны оценили в 20 миллионов рублей https://www.kp40.ru/news/crime/63113/. Убитые горем родители девушки говорят, что от этих людей им не нужно ни копейки. Этот иск необходим, чтобы Татаринцевы как можно дольше времени провели в тюрьме.

- Я не согласен, - сказал Владимир. - Потому что я не уверен, что я убивал девушку. И сумма такая, было бы у меня 10 жизней, я бы её не выплатил.

- Вы не уверены, что не убивали? – спросил судья. – Вы допускаете это?

- В принципе, нет, - ответил Владимир. - Там и следы мои есть, я просто не могу объяснить, как они оказались.

- Согласен, - ответил Евгений. - Только сумма большая очень. Мне столько не выплатить.

- В связи с чем согласны? – спросил судья.

- Не знаю. Чувствую свою вину.

Судебные заседания продолжатся уже в декабре. Защитница Евгения попросила заслушать результаты экспертизы, которая была сделана на детекторе лжи. По её словам, она говорит в пользу Евгения. Правда, адвокат не уточнила, какие именно показания Евгения являются правдивыми. Например, в явке с повинной он написал, что присутствовал при убийстве и изнасиловании девушки, что убил её его брат, а помог скрыть тело тесть Владимира – Марочкин.

Напомним, что 18-летнюю Яну Болтынюк жестоко убили в 2014 году. По версии следствия, Яна возвращалась домой, когда на неё напали трое мужчин – двое из них братья Татаринцевы. Девушку оттащили в чащу, над ней надругались, а потом задушили. От тела попытались избавиться – сжечь. На месте преступления была обнаружена салфетка из сумки Яны со следами крови Евгения Татаринцева. Следы его брата найдены на удавке и фрагментах нижнего белья девушки. Кроме того, следы братьев обнаружены под ногтями убитой. Во время следствия братья дали признательные показания и даже написали явку с повинной, но на суде они стали твердить о своей невиновности.