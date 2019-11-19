Тут помню, тут не помню: братья Татаринцевы дали показания

В понедельник, 18 ноября, продолжилось судебное разбирательство в отношении братьев Татаринцевых. Их обвиняют в убийстве и изнасиловании 18-летней Яны Болтынюк.

Если раньше на суд ходили только родные и близкие погибшей девушки, то в этот раз пришла и бывшая супруга Владимира Татаринцева. Как только она вошла в зал, то сразу же с немым вопросом стала пристально смотреть на своего бывшего мужа. Почувствовав её взгляд, старший Татаринцев знаками показывал, что он невиновен. Но во время допроса братьев, зачитывания прокурором их показаний, лицо женщины становилось всё мрачнее и мрачнее.

- Передай привет сыну! – крикнул Владимир своей бывшей во время перерыва.

Женщина лишь горько усмехнулась в ответ.

Особенно тяжело дался этот суд маме погибшей калужанки Анне БОЛТЫНЮК. Во время заседаний неоднократно, в мельчайших подробностях, проговаривалось, как была убита и изнасилована её дочь. Женщина сидела бледная, прижимая платок к глазам. Её, как могли, поддерживали сын и муж. Но в итоге судебное заседание пришлось ненадолго прервать, чтобы измерить ей давление.

Судья предложил женщине вызвать «Скорую» или, если она себя очень плохо чувствует, покинуть заседание, ведь здесь всё равно останется её муж. Но женщина мужественно решила остаться до конца.

В начале заседания судья попросил родителей Яны обосновать сумму, указанную в гражданском иске. Напомним, что они просили взыскать с Татаринцевых 20 миллионов 478 тысяч рублей. Это компенсация за моральный и материальный ущерб.

- Дочь была нам опорой, должна была подарить нам внуков. Мы уже не молодые, скоро на пенсию. Она должна была за нами ухаживать. Я болею, жена болеет, - тяжело подбирая слова, стал говорить отец убитой девушки.

- Я перестала жить, я существую. Никакими деньгами это не искупить, даже теми, что я указала. У нас забрали всё, что у нас было - нашу надежду, наше будущее, - едва сдерживая рыдания, сказала мама Яны.

После этого дали показания обвиняемые. Первым выслушали младшего брата – Евгения.

Евгений Татаринцев.

- Вы убивали Болтынюк Яну? – спросил защитник у Евгения.

- Нет, я не убивал.

- Вы совершали с ней насильственные сексуальные действия?

- Нет, не совершал.

- Вы принимали участие в сокрытии трупа Болтынюк Яны?

- Нет, не принимал.

- Вы явку с повинной добровольно давали?

- Нет, на меня давили сотрудники СИЗО.

Евгений рассказал, что они с братом любят выпить, а ещё и употребляют спайс. 15 июля 2014 года они и выпили, и наркотики покурили. Поэтому события той ночи он помнит смутно и обрывисто. Чтобы восстановить картину произошедшего, в СИЗО с ним работал психолог.

- Я и двое человек находились на остановке, - стал рассказывать Евгений.

- Кто эти двое? - спросила его адвокат.

- Не помню... Один выше ростом, другой ниже... Помню было вечернее время, темно было. Помню, как на остановке сидели втроём. Проходила девушка, подошёл к ней, остановил. Хотел познакомиться с ней. Дальше помню, что мы уже стояли где-то за палатками - между остановкой и палатками, она меня ударила туфлей в лоб... Я просто упал, потому что сильно пьян был. Потом я услышал крик женский, слева, сзади от меня. Когда я очнулся, увидел девушку, лежащую на земле. Я спросил у этих людей, что случилось. Они сказали: «Это ты убил её». Я испугался, сказал, что полицию вызову, что что-то делать надо. Я не выдержал, убежал от них, через дорогу перебежал, крикнул, что я ни в чём не участвовал. Побежал в сторону Швейцарской деревни через лес. У конюшни в лесу просидел до утра. Пришел домой, брат лежал на кровати... Я чувствую свою вину, что я к ней подходил, пристал к ней в пьяном виде. Видимо, из-за меня всё это началось, конечно, я виноват... Я постепенно вспоминал все случаи из жизни, какие только могли со мной происходить в этом районе. Потом постепенно начал вспоминать. Психолога приводили, работать со мной... Вот такая картина сложилась.

- Вы на следствии более конкретные показания давали?

- На следствии начали давить. Поскольку я знал, что там ДНК брата, я сказал, что брат убил. Поскольку второй человек по росту походил на брата.

- Как ваша кровь могла оказаться на салфетке, вы можете пояснить?

- Ну, да. Она меня ударила туфлей в лоб. Разбила.

- А салфетку где вы взяли, помните?

- Нет.

- Марочкин (Марочкин – тесть Владимира, который по версии следствия помог спрятать тело Яны) присутствовал при этом?

- Я не помню. Я помню просто белую машину на обочине. Белые «Жигули».

- Правильно ли я вас понял, на месте преступления вы были, с Яной Болтюнюк у вас был конфликт, она вас ударила, но вы её не убивали, убивал кто-то другой? – спросил прокурор.

- Да.

- Вы не верите, что это сделали вы? – спросил прокурор.

- Да, я не верю.

- Точно свои действия не можете вспомнить? – спросил прокурор.

- Я не помню, чтобы сделал такое... Частично помню, видимо, в связи с тем, что был сильно пьян... Я, вроде, за руку её держал, хотел обнять, а она мне в лоб зарядила.

Затем прокуратура зачитала показания Евгения, в которых он рассказывает, что присутствовал при убийстве и изнасиловании девушки. В первых показаниях он говорил, что это совершили неизвестные ему двое мужчин, в последних – что один из этих двоих - его брат. Также в последних показаниях фигурирует и бывший тесть Владимира – Марочкин.

- Я не могу утверждать, что там брат находился, - сказал на суде Евгений – Я не могу утверждать, с кем именно находился, что выпивал... Я не отрицаю, что я там был. Но не убивал, ничего не делал.

Владимир Татаринцев.

Владимир Татаринцев рассказал, что за день до случившегося он получил пенсию по инвалидности. Скорее всего, именно на эти деньги он и кутил с друзьями и братом – алкоголь, наркотики – сколько и чего было, он не может вспомнить.

- Выпивали, покуривали спайс... Мы сидели на остановке... Помню, как брат сказал: «Пойду с девчонкой познакомлюсь!» Я ещё засмеялся, так как он, эта, такое с ним нечасто происходит, можно сказать, вообще такого не было. Всё. Что дальше происходило, я так, только частично помню. Там, где убили Яну, я, вроде как, поднимал какие-то вещи. Когда со мной занимались психологи, я помню, ну, мне так кажется, я сидел над головой [Яны], раскручивал удавку, а не затягивал. Дальнейшие действия я уже не помню.

Татаринцев подробно описал, как была одета Яна.

- Вы совершали деяния, которые инкриминированы вам органами следствия – изнасилование и убийство?

- Изнасилования точно не было, а даже в убийстве я сомневаюсь, что я это мог сделать, - сказал Татаринцев. – В таком состоянии. Когда на месте показывали, я в трезвом состоянии еле сделал эту верёвку, в том стоянии, в котором я был, навряд ли... Память только кусками.

- Вы полностью обстоятельства происшествия не помните, но помните, что раскручивали палку с петлей на девушке, которая уже была мертва? – спросил прокурор.

- Да.

- Вы полагаете, что могли совершить убийство Яны Болтынюк? – поинтересовался обвинитель.

- Когда я курил спайс, у меня агрессии не было... Не могу даже представить, в таком состоянии я, скорее всего, не смог бы. Потому что слабость такая была, что я еле на ногах стоял.

- А Марочкина?

- Марочкина я не помню тоже.

Судья поинтересовался, как Владимир раскручивал петлю – слева направо или справа налево. Обвиняемый на секунду задумался.

- Против часовой стрелки, - через несколько секунд сказал Владимир.

- А петля как была закручена? Не помните? Тогда почему вы утверждаете, что раскручивали петлю? - продолжал задавать вопросы судья.

- Мне показалось, что она слабеет. Я попробовал поддёрнуть. Точно сказать не могу, просто крутил и всё.

- Вы ничего не помните - одно, второе, пятое, но точно помните, что раскручивали петлю? - удивился судья.

Татаринцев сказал, что не помнит, чтобы помогал кому-то насиловать Яну и не помнит, чтобы срывал с неё нижнее бельё. А во время следствия, по словам Владимира, он себя оговорил по совету сокамерника, настоянию следователя и из-за того, что ему попался плохой защитник, который во время допросов всё время спал.

- Как оказались ваши следы на фрагменте трусов, если вы ничего не делали?

- Я поднимал какие-то вещи, там могли они оказаться, - ответил Владимир.

- Ваши следы обнаружены на фрагментах в месте сожжения трупа, - сказал судья.

- Там на салфетке тоже обнаружено, которая без крови, я не знаю, как запах мог остаться, - сказал Владимир.

Кроме того, на срезах ногтевых пластин Яны найдены следы обоих Татаринцевых.

Затем прокурор около часа читал жуткие показания, которые Владимир давал на допросах. В них он детально описывает, как мужчины привязались к Яне, оттащили её за палатки в рощу. Владимир закрывал ей рот руками, Евгений держал её за ноги, а третий – неизвестный – насиловал. Яна оказывала активное сопротивление. После этого третий мужчина сказал, что её надо убить. Евгений отказался это делать, и мужчина его ударил в нос, из носа пошла кровь. А Владимир сделал. В показаниях он подробно описывает наушники Яны, как скрутил из них петлю, сорвал с дерева палку. А когда следователь спрашивает, как он додумался с помощью палки и наушников сделать удавку, Владимир объяснил, что на стройке вязал похожим образом арматуру. Также он описывает, как Марочкин помог им спрятать труп. А на очной ставке он с Марочкиным даже поспорил, как выглядела канистра, бензин из которой использовали для того, чтобы сжечь тело.

- Надуманные показания, все доказательства я видел – кофту Яны, наушники, палку, как она накручена была, - объяснял свои показания Владимир.

- Вы никогда не пытались заниматься литературным творчеством? – поинтересовался судья, выслушав очередные признательные показания Владимира, которые он давал следствию. - Нет? А что так, у вас так хорошо получается надумывать.

- Следователь и адвокат в Москве говорили, что так будет только хуже, - стал говорить Владимир.

- Вы же не в мелкой кражонке признавались! – сказал судья.

Судья напомнил, что Владимиру грозит пожизненное заключение. Не смог объяснить Владимир, откуда ему было известно, чем обливали труп, что перед этим тело забросали ветками, как несли труп.

- Следователь вам говорил, как несли труп? Следователь вам говорил, где вы взяли канистру с бензином?

- Выдумал, - отвечал Владимир.

- Вы говорили, что всё это вас заставил сказать то следователь, то сокамерник, потому что ваши следы были. Вы ведь могли придумать, что задушил ее тот третий. Правильно?

- Просто быстро писали чистосердечное признание, меня уже, видимо, собирались переводить в СИЗО. Я несколько раз хотел поменять показания. Опровержение в прокуратуру написал.

- Почему раньше не стали говорить? – спрашивал судья.

- Следователь записал только то, что ему надо. Я боялся, ответил Владимир.

- К вам применялось насилие?- спросил судья.

- Нет. Но мне намекнули, что дальше будет, - сказал Владимир.

Во вторник, 19 ноября, прокуратура продолжит оглашать признательные показания братьев Татаринцевых.

Напомним, что Яна Болтынюк пропала в июле 2014 года. Несколько дней её искали сотни человек. Однако обнаружить удалось лишь обгоревшие останки. Следствие длилось почти пять лет. За это время на причастность к преступлению было проверено больше 11 тысяч человек.

Обвиняемых установили по биологическим следам, обнаруженным на месте преступления. Сначала братья Татаринцевы дали признательные показания, заявив, что совершили преступление вместе со своим собутыльником, которого в тот день видели в первый и в последний раз. Однако на суде они заявили о своей невиновности.